Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sprengung von Geldautomaten der Commerzbank in Alsfeld

Fulda (ots)

In der Nacht zum 12.06.2019, gegen 02.45 Uhr, kam es in der Commerzbank in Alsfeld, Ludwigsplatz 5, zu einer Sprengung des dort befindlichen Geldautomaten. Dabei ist derzeit unklar, ob die Täter Geld erbeuteten und ob ein Gebäudeschaden entstand. Zeugen fiel ein silberner Opel Mokka auf, der den Tatortbereich mit hoher Geschwindigkeit verließ. Hinweise an das PP Osthessen. Tel: 0661 - 105-0

Hubertus Kümpel, PvD

