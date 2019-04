Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Brandmeldeanlage sorgte für Einsatz am Freitagabend

Schermbeck (ots)

In einen Hotelbetrieb an der Straße "Zum Voshövel" löste am Freitagabend gegen 23:05 Uhr die Brandmeldeanlage aus. Daraufhin wurden alle drei Löschzuge der Feuerwehr Schermbeck, sowie der Löschzug Brünen der Feuerwehr Hamminkeln, alarmiert. Der Bereich um den ausgelösten Melder wurde von der Feuerwehr ohne weitere Feststellung kontrolliert. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.Um 23:57 Uhr endete der Einsatz für die Feuerwehr.

