Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Brandmeldeanlage löste Feuerwehreinsatz aus

Schermbeck (ots)

In einem Objekt an der Erler Str. löste am heutigen Sonntag gegen 09:30 Uhr die Brandmeldeanlage aus. Daraufhin wurden alle drei Löschzüge zur Einsatzstelle alarmiert. Nach der ersten Erkundung wurde festgestellt, dass der Melder aufgrund von angebranntem Essen ausgelöst hatte. Der Bereich wurde glüftet und die Brandmeldeanlage zurückgestellt. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Mitarbeiter übergeben. Der Einsatz endete gegen 09:53 Uhr.

