Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

41-Jähriger verursacht Auffahrunfall; 4500 Euro Schaden

Am Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr befuhren ein 62-Jähriger aus Hopsten und ein 41-Jähriger aus Eschwege jeweils mit ihrem Pkw die Landstraße L 3334 aus der Ortslage von Harmuthsachsen kommend in Richtung Anschluss zur Bundestraße 7. Als der 62-Jährige an der Einmündung L 3334 zur Bundesstraße 7 verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies der 41-jährige zu spät und fuhr auf. An den beiden Autos entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von 4500 Euro.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

18-Jähriger landet mit Auto im Straßengraben

Lediglich geringer Schaden in Höhe von 100 Euro entstand am heutigen Montagmorgen gegen 07.35 Uhr, als ein 18-Jähriger aus Neu-Eichenberg auf der Bundesstraße B 27 zwischen Bad Sooden- Allendorf und Eschwege mit seinem Pkw aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam und im Graben landete. Neben einem geringen Schaden an Vorderrad wurde auch ein Leitpfosten in Mitleidenschaft gezogen. Im Anschluss an die polizeiliche Unfallaufnahme musste der 18-jährige Fahrer dann noch Bergung seines Fahrzeugs veranlassen, da er sich im Graben festgefahren hatte.

Polizei Hessisch Lichtenau

59-Jährige kommt mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und wird leicht verletzt

Am Sonntagvormittag um kurz nach 11.00 Uhr kam eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen auf der Bundesstraße B 451 zwischen Hundelshausen und Trubenhausen mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Die Frau hatte offenbar zuvor die Kontrolle über ihren Wagen verloren, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend in ihrem Fahrzeug. Die Frau kam mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Auto der Frau wurde ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2500 Euro festgestellt.

Wildunfall

Sonntagabend um kurz nach 21.00 Uhr kollidierte ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld auf der Landesstraße L 3238 zwischen Velmeden und Walburg nach eigenen Angaben offenbar mit einem Hirsch. Das Tier verschwand dann nach der Kollision im Unterholz. Am Auto des 24-jährigen entstand ein erheblicher Frontschaden, so dass das Fahrzeug auch nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro beziffert.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Auf der Bundesstraße B 80 kollidierte am Sonntagnachmittag gegen 16.35 Uhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Kassel mit einem Reh, das unvermittelt die Fahrbahn des 65-Jährigen kreuzte. An dem Auto des Mannes entstand daraufhin ein Schaden von 500 Euro, das Reh verendete noch an der Unfallstelle.

