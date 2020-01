Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos beschädigt - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Gärtnereistraße einen Pkw malträtiert. Am Mittwochmorgen stellte die Fahrzeughalterin fest, dass der Opel Astra auf der Fahrerseite mutwillig beschädigt wurde. Ersten Überprüfungen zufolge wurden beide Türen vermutlich mit einem Schlüssel zerkratzt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr. Der Pkw war in dieser Zeit in der Gärtnereistraße in Höhe des Hauses Nummer 7 in Fahrtrichtung abgestellt - das heißt die beschädigte Seite lag zur Straßenseite hin.

Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 jederzeit entgegen.

Gesucht werden auch Zeugen einer Unfallflucht in der Kantstraße. Hier muss ein unbekannter Autofahrer am Mittwochabend zwischen 18 und 21 Uhr einen VW Caddy gerammt haben, der in Höhe des Hauses Nummer 38 abgestellt war.

Als die Caddy-Fahrerin gegen 21 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie den Schaden an ihrem Fahrzeug fest: Der linke Außenspiegel war kaputt, das Spiegelglas hing herunter.

Vom Verursacher war weit und breit nichts zu sehen. Zeugen, die etwas von dem Unfall mitbekommen haben und Hinweise auf das Verursacherfahrzeug oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

