POL-PPWP: Ungewöhnlicher Besuch

Einen eher ungewöhnlichen Besuch hatte die Polizeiinspektion 1 am Mittwoch: Am Nachmittag meldete sich eine Familie aus dem Stadtgebiet - Vater, Mutter und der siebenjährige Sohn - auf der Wache in der Gaustraße. Wie der Vater mitteilte, hatte ihm sein Filius gebeichtet, dass er bei einem Spaziergang am Nachmittag mit einem Stock gespielt und diesen - vom Vater unbemerkt - gegen ein vorbeifahrendes Auto geworfen habe. Der Stock habe den dunklen Audi ungefähr in Höhe der hinteren Scheibe getroffen. Der Wagen habe kurz gestoppt, sei dann aber weitergefahren. "Tatort" war demnach vermutlich in der Alex-Müller-Straße und die "Tatzeit" ungefähr 14 Uhr.

Der Vater wollte dies vorsorglich der Polizei melden, falls es zu einer Sachbeschädigung oder Verkehrsgefährdung gekommen ist. Bislang sind bei der Polizei aber keine Meldungen in diesem Zusammenhang eingegangen, auch nicht von dem betroffenen Audi-Fahrer.

Mit dem "Sohnemann" hatten die Eltern bereits ein ernstes Wörtchen geredet. Der Junge zeigte sich zerknirscht und bereute sein Verhalten... |cri

