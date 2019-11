Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Wild, Fahrerin leicht verletzt

Vettelschoß (ots)

Am Mittwochabend, 13.11.2019, 00:20 Uhr, befuhr eine 39-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Linz die Landesstraße 253, aus Richtung Rottbitze kommend in Fahrtrichtung Kalenborn. In Höhe der Unfallstelle überquerte ein Wildtier die Fahrbahn. Durch ein eingeleitetes Ausweichmanöver der Fahrerin verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei verletzte sich die Fahrzeugführerin leicht, konnte aber nach ambulanter Behandlung nach Hause entlassen werden.

