BPOLI BHL: Gegen das Waffengesetz verstoßen - 26-Jähriger muss für 170 Tage ins Gefängnis

Am Sonntag (10.10.2019) nahmen die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel bei ihren Fahndungskontrollen auf der A17 vier mit Haftbefehlen gesuchte Personen fest.

Am Sonntagabend kontrollierten die Einsatzkräfte der Bundespolizei zwei ungarische Staatsangehörige (26, 49), welche zusammen in einem PKW auf der A17 in Fahrtrichtung Dresden unterwegs waren. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass beide Männer mit einem Haftbefehl gesucht werden. Der 26-Jährige wurde wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe (10.315,- Euro) verurteilt, welche er aber nie bezahlt hatte. Aus diesem Grund verbüßt er jetzt eine 170-tägige Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis. Sein 49-jähriger Mitfahrer konnte die noch offene Geldstrafe (2.875,- Euro) wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ebenfalls nicht bezahlen. Aus diesem Grund ging es für den 49-Jährigen ebenfalls auf direktem Weg in die JVA, wo er jetzt eine 70-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt.

Bereits am Sonntagmorgen stellte sich bei einem serbischen (36) und einem bulgarischen Staatsangehörigen (42) heraus, dass diese gesucht werden. Der 36-Jährige wurde gleich mit zwei Haftbefehlen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht und bezahlte die noch offenen Geldstrafen von insgesamt 1.200,- Euro vor Ort. Der 42-Jährige zahlte ebenfalls die noch offene Geldstrafe (900,- Euro) wegen Diebstahls vor Ort. Im Anschluss konnten beide Männer ihre Reisen fortsetzen.

