Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Durch Handy abgelenkt - Blechschaden

Kaiserslautern (ots)

Weil ein 24-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag vermutlich an seinem Handy herumgespielt hatte, kam es zu einem Unfall in der Merkurstraße. Der junge Mann wartete an einer roten Ampel und nahm irrigerweise an, dass der Vordermann bereits losgefahren sei. Der 24-Jährige fuhr an und krachte mit seinem Wagen in das Heck des anderen Autos. An beiden PKW entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt. |slc

