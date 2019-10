Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand im Parkhaus am Flughafen Münster-Osnabrück 2. Nachtrag

Greven (ots)

2. Nachtrag: vom 17.10.2019: Am heutigen Donnerstag (17.10.2019) haben Brandsachbearbeiter der Kreispolizeibehörde sowie Brandsachverständige weitere Untersuchungen an der Brandstelle durchgeführt. Diese Untersuchungen werden bis zur nächsten Woche andauern. Der Bereich, in dem das Feuer ausgebrochen ist, konnte weiter eingegrenzt werden. Vier Fahrzeuge stehen dabei besonders im Fokus. Alle 42 nicht fahrbereiten Fahrzeuge sind weiterhin sichergestellt. Die anderen, fahrbereiten Fahrzeuge, können aus dem Parkhaus gefahren werden. Betroffene, die ihre "fahrbereiten Fahrzeuge" abholen möchten, werden gebeten, sich über die Hotline mit dem FMO in Verbindung zu setzen. Diese lautet weiterhin: 02571/94-7000. Angaben, wie es zu dem Brand kommen konnte, sind zurzeit noch nicht möglich. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich bisher nicht ergeben. Das Parkhaus ist in Teilbereichen videoüberwacht. Die Aufnahmen wurden gesichert und werden noch detailliert ausgewertet. Der Schaden an dem Parkhaus beträgt schätzungsweise 250.000 Euro. An dem Gebäude werden ebenfalls weitere Untersuchungen durchgeführt.

Wiederholung des 1. Nachtrages: Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind im 1. und 2. Obergeschoss des Parkhauses A mindestens 72 Fahrzeuge, zum Teil ganz erheblich, beschädigt worden. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Aufgrund der massiven Beschädigungen an den Fahrzeugen (siehe Bild) sind die geschädigten Fahrzeughalter derzeit nicht zu ermitteln. Für mögliche Geschädigte hat der Flughafen FMO eine Service-Hotline unter der Telefonnummer 02571-94-7000 eingerichtet.

‎Wiederholung der Meldung vom 14‎.‎10‎.‎2019‎ ‎21‎:‎24 Uhr Steinfurt Brand im Parkhaus am Flughafen Münster-Osnabrück

Aus bislang unbekannter Ursache kam es gegen 19:30 Uhr im Parkhaus A in Greven, Airportallee zum Brand eines Pkw. Nach den ersten Erkenntnissen am Brandort dehnte sich das Feuer auf weitere geparkte Pkw aus. Derzeit ist die Feuerwehr mit starken Kräften vor Ort um das Schadenfeuer zu löschen. Die Polizei leitet den Verkehr ab. Die Anzahl der betroffenen Pkw kann noch nicht abschließend benannt werden. Personen waren zu keiner Zeit gefährdet. Gegebenenfalls wird nachberichtet.

