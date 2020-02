Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: ED in Getränkemarkt

Wachenheim an der Wstr. (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 31.01.2020 auf den 01.02.2020, durch Aufhebeln der Eingangstür, unberechtigt Zutritt zu einem Getränkemarkt in Wachenheim an der Weinstraße. Anschließend durchsuchten sie Schränke und Schreibtisch im Bürobereich des Ladengeschäfts. Die Kasse stand offen, jedoch konnte kein Bargeld erbeutet werden. Das genaue Diebesgut und die Höhe des Sachschadens stehen noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

