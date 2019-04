Polizei Gütersloh

POL-GT: Quintett überfällt 23-Jährigen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (CK) - Am frühen Montagmorgen (22.04., 01.40 Uhr) war ein 23-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück zu Fuß auf dem Gehweg der Hauptstraße in Richtung Wiedenbrück unterwegs. An der Kreuzung Hauptstraße/Westring standen fünf junge Männer mit Fahrrädern. Als er an der Gruppe vorbeiging, griffen die Männer ihn grundlos an, schlugen ihn und brachten ihn schließlich mitten auf der Kreuzung zu Boden. Die Täter raubten ihm dabei sein Smartphone und flüchteten danach über den Parkplatz eines ehemaligen Einkaufsmarktes.

Der 23-Jährige wurde dabei schwer verletzt; später wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zuvor konnte er sich in der Nähe des Tatortes Hilfe bei einer Passantin holen, mit deren Mobiltelefon er schließlich die Polizei informierte. Die sofort eingesetzten Polizeibeamten konnten noch im Nahbereich vier junge Männer antreffen, auf die die Beschreibung der Täter zutraf.

Das Quartett wurde daraufhin zunächst vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Rheda-Wiedenbrück gebracht.

Gegen die vier jungen Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren, die in Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück wohnen, wurden Strafverfahren wegen Raubs eingeleitet. Die Ermittlungen zu dem fünften Beteiligten dauern an.

