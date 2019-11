POL-ESW: Pressebericht 11.11.2019

Polizei Eschwege

Polizei Eschwege

Unbekannte Täter beschädigen Pkw; Sachschaden beträgt 800 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstagnachmittag, 17.00 Uhr und Sonntagmorgen, 10.40 Uhr haben unbekannte Täter einen geparkten Pkw beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei 800 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Bei dem Pkw, der im Wanfrieder Ortsteil Heldra in der Straße Am Bahnhof abgestellt war, haben die Unbekannten vmtl. mittels eines Holzbalkens die Heckscheibe und das Seitenfenster hinter der Fahrertür eingeschlagen. Die Polizei in Eschwege ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Unbekannte Täter beschädigen zwei Pkw`s; Sachschaden liegt bei 2500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Ein weiterer Fall von Sachbeschädigung ereignete sich im Zuständigkeitsbereich der Polizei in Sontra. Dort haben sich unbekannte Täter einen schwarzen Ford Fiesta und einen grauen Peugeot 206, die beide in Sontra am Glück-Auf-Platz abgestellt waren, vorgenommen und einen Sachschaden von insgesamt 2500 Euro angerichtet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können. Die Unbekannten, die offenbar zwischen Samstagabend, 23.00 Uhr und Sonntagmorgen, 08.30 Uhr am Werk waren, haben an beiden Fahrzeugen jeweils lange Kratzer an der Fahrerseite hinterlassen. Zudem beschädigten die Täter noch den linken Außenspiegel an dem Peugeot. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unzureichend gesicherter Pkw rollt gegen geparktes Fahrzeug, Sachschaden liegt bei insgesamt 700 Euro

Am Samstagmittag gegen 12.20 Uhr rollte ein geparkter Pkw, der offenbar unzureichend gesichert war, gegen ein ebenfalls geparktes Fahrzeug und verursachte dabei einen Sachschaden. Der Verursacher, ein 50-Jähriger aus Witzenhausen, hatte seinen Pkw in der Poststraße kurzzeitig abgestellt, um bei einem Bankinstitut Geld abzuheben. Als er zurückkehrte stellte er fest, dass sein Fahrzeug sich selbständig gemacht hatte und vorwärts gegen den geparkten Pkw einer 47-Jährigen aus Söhrewald gerollt war. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeuge beträgt insgesamt 700 Euro.

Wildunfälle

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr stieß ein 62-Jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf auf der Bundesstraße B 250 zwischen Großburschla und Wanfried mit einem Feldhasen zusammen. Am Fahrzeug des 62-Jährigen entstand dabei lediglich geringer Sachschaden an der Fahrzeugfront in Höhe von 50 Euro. Über den Verbleib des Tieres ist nichts bekannt.

Am Sonntagmorgen gegen 05.50 Uhr kollidierte eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Großalmerode auf der Bundesstraße B 7 zwischen Harmuthsachsen und Hasselbach mit einem Fuchs, der die Fahrbahn überquerte. Am Pkw der 22-Jährigen entstand ca. 500 Euro Sachschaden, das Tier war im Anschluss nicht mehr auffindbar.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

