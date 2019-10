Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

-Bad Gandersheim (Kr.),Steinweg, Parkplatz in Höhe Steinweg 19. Montag, d. 21.10.2019 in der Zeit von 15:00 Uhr-15:59 Uhr. Im o.g. Tatzeitraum wurde ein ordnungsgemäß geparkter PKW, Seat mit Hamburger Kennzeichenn , Farbe schwarz, im Steinweg in Höhe der Hausnummer 19, an der rechten Fahrzeugseite durch einen bisher unbekanntes Fahrzeug/Fahrzeugfüher beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle , ohne schadenregulierende Maßnahmen einzuleiten. Der Fremdschaden beläuft sich auf zirka 2000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim, Tel.: 05382 -919200.

