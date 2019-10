Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

USLAR-ESCHERSHAUSEN/L548 (js) Am 21.10.19, gegen 12.10 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrer aus Einbeck mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und Anhänger die L 548 aus Richtung Relliehausen kommend in Richtung Uslar, als ihm in Höhe des "Neuen Teiches" auf seiner Fahrbahnseite ein dunkler BMW oder Audi entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste er sein Fahrzeug ab und wich nach rechts aus. Dabei geriet die Zugmaschine auf den unbefestigten Seitenstreifen und der Anhänger kippte im Straßengraben um. Der verantwortliche Fahrzeugführer des PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Dassel. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

