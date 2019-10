Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Merschstraße/ Einbruchsversuch in Lagerhalle

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen eines Einbruchsversuchs in Herbern. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (16. Oktober) versucht, die Stahltür einer Lagerhalle an der Merschstraße aufzubrechen. Tatzeit: zwischen Dienstag, 17.10 Uhr und Mittwoch, 7.45 Uhr. Der oder die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell