Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Billerbecker Straße/ Drei mutmaßliche Diebe geschnappt

Coesfeld (ots)

Dank der Hinweise eines Zeugen haben Polizisten drei mutmaßliche Diebe (29 bzw. 30 Jahre alte Dülmener) am frühen Mittwochmorgen (16. Oktober) in Dülmen geschnappt. Die drei haben um kurz nach fünf Uhr einige Holzrosen von der Mittelinsel des Kreisverkehrs Billerbecker Straße/Nordlandwehr gestohlen. Die Holzrosen stehen dort zur Dekoration des Kreisverkehrs. Polizisten trafen die drei Tatverdächtigen kurz darauf an der Straßenecke Luchtkamp/Leuchter Weg an. Die Männer gaben zu, die Holzrosen gestohlen und auf ein Feld geworfen zu haben. Außerdem hatten die drei ein schwarzes Pedelec dabei, das ihnen nicht gehört. Die Ermittlungen dazu dauern an.

