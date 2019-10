Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Radfahrer stürzt, Autofahrer begeht Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet Zeugen eines Unfalls im Kreisverkehr Münsterstraße/Billerbecker Straße in Dülmen, sich zu melden. Ein Radfahrer (59) aus Dülmen befuhr am Dienstag (15. Oktober, 18.55 Uhr) den Kreisverkehr und musste stark bremsen, als ein Autofahrer seine Vorfahrt missachtete und in den Kreisverkehr einfuhr. In Folge des Bremsmanövers stürzte der Radfahrer und zog sich eine Verletzung zu. Der Autofahrer fuhr weiter und beging damit Unfallflucht. Beim Auto handelt es sich um einen roten VW Touran mit Coesfelder Kennzeichen. Hinweise bitte an die Polizei: 02594/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell