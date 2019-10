POL-COE: Lüdinghausen, Gutschenkweg/ Bei Ausweichmanöver in Leitplanke gefahren

Polizei Coesfeld

Die Polizei bittet Zeugen eines Unfalls auf dem Gutschenkweg in Lüdinghausen, sich zu melden. Dort ist ein Autofahrer (73) aus Lüdinghausen am Montag (14. Oktober) gegen 19.35 Uhr gegen die Leitplanke gefahren, wobei sein Wagen beschädigt wurde. Der Mann gab an, dass ihm in Nähe der Kanalbrücke ein Motorradfahrer auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen sei. Er habe nach rechts ausweichen müssen und sei gegen die Leitplanke gefahren. Der Motorradfahrer fuhr weiter, beging damit Unfallflucht und wird jetzt gesucht. Hinweise bitte an die Polizei: 02591/7930

