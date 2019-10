Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Münsterstraße/ Rathaus-Briefkasten beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein Mann hat am Montag (14. Oktober) gegen 10.25 Uhr den Briefkasten am Rathaus der Gemeinde Senden beschädigt. Zeugen beobachteten dies. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 18-25 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schlank, helle Hautfarbe. Er trug eine schwarze Jacke mit einem gelben Dreieck auf der Rückseite. Hinweise bitte an die Polizei: 02591/7930

