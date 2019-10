Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Mergelkamp, Massonneaustraße, Helker Berg/ Peugeot-Motorroller gestohlen

Coesfeld (ots)

Zwei Rollerdiebstähle sind am Wochenende aus Billerbeck gemeldet worden. Am Samstag (12. Oktober) im Zeitraum zwischen 21.50 und 22.25 Uhr ist ein silberfarbener Peugeot-Motorroller an der Straße Mergelkamp gestohlen worden. Im Zeitraum zwischen Dienstag (8. Oktober, 12 Uhr) und Freitag (17 Uhr) ist an der Massonneaustraße ein schwarzer Peugeot-Roller entwendet worden. Am Helker Berg wurde am Samstag um 16 Uhr ein beschädigter Peugeot-Roller gefunden. Der Besitzer konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld: 02541/140

