Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Sökelandstraße/ Wohnungstür eingetreten

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in eine Wohnung an der Sökelandstraße in Coesfeld eingebrochen. Gestohlen wurde Kleidung. Tatzeit: zwischen Samstag (12. Oktober), 15 Uhr und Sonntag, 15 Uhr. Zeugenhinweise: 02541/140

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell