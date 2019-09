Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots)

Bargeld, Schmuck und ein Smartphone haben Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus des Kanalwegs in der Karlsruher Nordstadt erbeutet, der am Dienstag zwischen 02.40 Uhr und 11.00 Uhr verübt wurde.

Um in die Wohnung zu gelangen, hebelten der oder die Täter zunächst die nur zugezogene Hauseingangstür und danach die Tür der betroffenen Wohnung auf. An der rückwärtigen Balkontür war man den Spuren nach zunächst gescheitert.

Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 entgegen.

