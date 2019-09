Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Nagold - 22-Jähriger versuchte mit Leichtkraftrad vor Polizei zu flüchten

Calw (ots)

Mit einem Leichtkraftrad versuchte ein 22-Jähriger sich am Dienstagnachmittag einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der junge Mann war einer Streife gegen 17.40 Uhr auf der Haiterbacher Straße aufgefallen, da das Kennzeichen des Zweirades nicht erkennbar war. Auf Anhaltezeichen reagierte er nicht, sondern lenkte das Leichtkraftrad auf den Gehweg und beschleunigte. Im Haiterbacher Kreisel verfehlte er die Ausfahrt zum Wolfsbergtunnel, kam auf den Gehweg fuhr über ein Blumenbeet und prallte gegen ein Verkehrszeichen, wo er stürzte. Der Streifenwagen hielt in unmittelbarer Nähe an. Bei einem erneuten Fluchtversuch prallte er mit dem Motorrad gegen den Streifenwagen und stürzte erneut. Leicht verletzt konnte er festgenommen werden. Die Ermittlungen ergaben, dass der wohnsitzlose 22-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da das Leichtkraftrad nicht ihm gehört, muss noch festgestellt werden, ob er dies gestohlen hatte.

