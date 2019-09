Polizei Korbach

POL-KB: Pferd scheut durch unbekannten Verkehrsteilnehmer; 14-jährige Reiterin verletzt; Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Korbach (ots)

Diemelstadt: Bereits am Dienstagabend kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall in einem Reitstall in Diemelstadt-Dehausen, wo ein Pferd aufgrund eines vorbeifahrenden und hupenden Pkw`s seine Reiterin abwarf, die sich dabei nicht unerheblich verletzte.

Etwa gegen 18.00 Uhr am Dienstagabend befand sich eine 14-Jährige aus Warburg in dem besagten Reitstall in Diemelstadt-Dehausen und saß auf einem Pferd, als dieses plötzlich scheute, durchging und die 14-Jährige schließlich abwarf. Die 14-Jährige zog sich bei dem Sturz vom Pferd u.a. eine Becken- und Hüftprellung zu, die letztlich im Krankenhaus von Bad Arolsen behandelt werden musste.

Ursächlich dafür, dass das Pferd diese Reaktion zeigte und die 14-Jährige abwarf, soll offenbar ein zweifaches Hupen eines Pkw`s gewesen sein, der vor der Reithalle gewendet hatte.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw-Kombi gehandelt haben. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Die Beamten der Polizei in Bad Arolsen ermitteln in diesem Fall gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei in Bad Arolsen unter 05691/9799-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell