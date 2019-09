Polizei Korbach

POL-KB: Frankenau - Einbruch in Lagerhalle, Messingteile gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle einer Firma und des Bauhofes der Stadt Frankenau ein. Sie stahlen mehrere Tonnen Messingteile und transportierten diese mit einem alten Feuerwehrfahrzeug der Stadt Frankenau ab. Die Polizei Frankenberg sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Ermittler der Polizei Frankenberg brachen die Täter zunächst das Tor einer Lagerhalle des Bauhofes der Stadt Frankenau in der Straße Wolfskaute auf. Aus der Halle entnahmen sie Werkzeuge, mit denen sie anschließend ein weiteres Tor der Halle gewaltsam öffneten. Sie gelangten damit in die Lagerhalle einer Firma. Aus dieser Halle stahlen die Einbrecher etwa vier Tonnen Messingteile. Zum Abtransport benutzten sie ein altes Feuerwehrfahrzeug, einen roten VW LT mit der Aufschrift "Stadt Frankenau". Diesen entwendeten sie vorher aus der Halle des Bauhofes und ließen ihn später am Ortsrand von Altenlotheim in Richtung Frankenau zurück, wo er am Donnerstagmorgen aufgefunden werden konnte. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter Teile des Diebesgutes am Auffindeort des VW LT umgeladen haben und außerdem noch ein zweites Fahrzeug zum Abttransort der Beute vom Tatort benutzten.

Die Höhe des Diebesgutes schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Bereits in der Nacht vom 22. auf den 23. August gab es bei der Firma in der Wolfskaute einen Einbruch, bei dem es die Täter aber auf Bargeld abgesehen hatten. Die Polizei prüft noch, ob es einen Tatzusammenhang gibt.

Die Polizei Frankenberg sucht Zeugen: Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht, insbesondere verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Tatortes in Frankenau oder am Ortsrand von Altenlotheim gesehen?

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell