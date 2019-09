Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Unbekannter zersticht Reifen an sieben Autos, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter an sieben Autos in Bad Wildungen die Reifen zerstochen und damit erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Polizeistation Bad Wildungen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Sonntagmorgen meldeten sich die Geschädigten bei der Polizei Bad Wildungen. Alle hatten ihre Pkw in der Innenstadt von Bad Wildungen, in der Fürst-Friedrich-Straße oder der Laustraße, geparkt. An allen Autos wurde durch einen Unbekannten jeweils mit einem Stich ein Reifen platt gestochen. Der Gesamtschaden beträgt nach Schätzungen der Polizei etwa 1.000 Euro.

Die Tatzeit lässt sich derzeit nicht näher eingrenzen, liegt aber mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, bittet um Hinweise die zur Aufklärung beitragen können.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

