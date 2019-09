Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen-Lütersheim - Einbruch in Gaststätte, Sachschaden höher als Beute

Korbach (ots)

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Gastwirtschaft in Lütersheim ein. Die Polizei Bad Arolsen sucht Zeugen.

Nachdem der Einbrecher zunächst an einem Fenster der Gaststätte Am Pfingstbruch gescheitert war, hebelte er ein anderes Fenster auf und konnte sich so Zutritt zu den Gasträumen verschaffen. Bei der Durchsuchung des Schankraumes fand er eine Geldkassette, aus der er Münzgeld in Höhe von etwa 20 Euro entwendete. Der Täter flüchtete unerkannt auf dem Einstiegsweg. Der Sachschaden beträgt etwa 800 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691/9799-0.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

