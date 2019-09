Polizei Korbach

POL-KB: Burgwald-Birkenbringhausen - Räder und weitere Teile von Fahrrädern gestohlen

Korbach (ots)

Am Dienstag entwendete ein Unbekannter zwei Räder eines Mountainbikes und Teile eines zweiten Fahrrades an der Haltstelle an der Kreisstraße 124 zwischen Burgwald und Burgwald-Birkenbringhausen. Die Polizei sucht Zeugen und den Besitzer des zweiten Fahrrades.

Ein Jugendlicher stellte sein Mountainbike am Dienstag gegen 07.00 Uhr an der Haltestelle ab. Er sicherte es mit einem Schloss an dem Fahrradständer. Am frühen Nachmittag erhielt er von einem Mitschüler eine Nachricht, dass an seinem Bike ein Rad fehlen würde. Gegen 15.30 Uhr wollte sein Vater das Fahrrad abholen. Er musste nun feststellen, dass beide Räder offensichtlich gestohlen worden waren. Die Polizei Frankenberg stellte anschließend fest, dass an der Haltestelle ein zweites Fahrrad stand, an dem der Lenker und der Sattel gestohlen wurden. Dabei handelt es sich um grün-graues Mountainbike mit der Aufschrift Street Rider BBF. Dieses Fahrrad soll schon einige Tage an der Haltestelle gestanden haben, eventuell wurde es auch gestohlen.

Die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, sucht nun den Besitzer des grün-graues Mountainbikes und Zeugen zu den Diebstählen.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell