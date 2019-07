Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Essen vergessen

Am Samstag hat es in einer Geislinger Wohnung gebrannt.

Ulm (ots)

Die Bewohnerin eines Hauses in der Stuttgarter Straße hatte sich am Abend ein Essen auf den Herd gestellt. Während die Speisen vor sich hinköchelten, setzte sich die Frau in ein Nebenzimmer. Dort schlief sie ein. Das Essen ging schließlich in Flammen auf. Zum Glück wachte die Bewohnerin rechtzeitig auf. Sie sah die Flammen und löschte sie sofort. Dabei erlitt die 20-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau. Die Feuerwehr sorgte für endgültige Sicherheit, die Polizei ermittelte, was genau passiert ist. Nach einer ersten Einschätzung entstand am Gebäude kein Schaden.

