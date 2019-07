Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)Achstetten - Wohnwagen gerät in Brand

Ein brennender Wohnanhänger sorgte am Sonntag für einen Feuerwehreinsatz in Achstetten.

Gegen 14.00 Uhr fuhr ein 59-Jähriger auf der Hauptstraße in Richtung Oberdischingen. An seinem Fahrzeug war ein Wohnwagen angehängt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer fuhr hinter dem Gespann. Der bemerkte plötzlich Rauch und Feuer im Wohnwagen. Er hupte und machte so den Gespannfahrer darauf aufmerksam. Der Fahrer hielt das Gespann an und koppelte den Anhänger vom Fahrzeug ab. Ebenso entfernte er Gasflaschen. Die Feuerwehr kam und löschte den Brand. Der 59-Jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Wohnwagen brannte vollständig aus.

