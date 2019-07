Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Versuchter Einbruch in Fleischerei und Wohnhaus

Lorup (ots)

In der Zeit vom 17.07.2019, 08:00 Uhr bis zum 18.07.2019, 16:50 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Fleischerei sowie ein angrenzendes Wohnhaus einzudringen. Den Tätern misslang es die Zugangstüren zu den Objekten zu öffnen, so dass sie nicht in die Räumlichkeiten gelangten.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

