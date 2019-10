Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingseler Straße, Lüdinghauser Straße/ Betrunken in die Hecke

Coesfeld (ots)

In betrunkenem Zustand hat ein 36-jähriger Autofahrer aus Dülmen am Samstag (12. Oktober) gegen 23.20 Uhr auf der Hiddingseler Straße/Lüdinghauser Straße einen Unfall verursacht. Er war mit seinem Wagen in einem Kreisverkehr von der Straße abgekommen und in eine Hecke gefahren. Der Dülmener wurde zur Wache Dülmen gebracht wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Auch nüchtern hätte der 36-Jährige nicht fahren dürfen, denn er hat keinen Führerschein. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

