Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Lenkräder aus Auto entwendet

Offenburg (ots)

Unbekannte Diebe machten sich in der Zeit zwischen Dienstag, 18.30 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr, an sieben in der Schutterwälder Straße abgestellten BMWs zu schaffen. Um in die Fahrzeuge zu gelangen wurden an den Fahrzeugen die hintere Dreieckscheibe eingeschlagen. Anschließend entfernten die Unbekannten an den Autos die Lenkräder, sowie zwei Navigationsgeräte. Die Täterschaft gelangte, vermutlich mittels Bolzenschneider verursacht, durch ein Loch im Zaun auf das Gelände. Der entstandene Diebstahlschaden beträgt zirka 10.000 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781 21-2200 entgegengenommen.

