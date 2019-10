Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Weseler Straße/ Auto erfasst Radfahrer

Coesfeld (ots)

Beim Abbiegen von der Weseler Straße in Bösensell auf ein Tankstellengelände stieß ein Autofahrer (42) aus Senden gegen einen Radfahrer (65) aus Nottuln, der auf dem Radweg unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Das war am Dienstag (15. Oktober) um 18.55 Uhr. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten in der Atemluft des Autofahrers Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Auf der Wache wurde dem Sendener eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Radfahrer in ein Krankenhaus.

