Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gartengeräte entwendet

37688 Beverungen (ots)

Ein Benzinrasenmäher und sechs Akkurasenmäher der Marke Gartenglück sowie eine elektrische Steinbürste der Marke Gloria sind in der Nacht von Montag, 17.06.2019, auf Dienstag, 18.06.2019, von einer Außenverkaufsfläche eines Marktes für Agrarartikel an der Blankenauer Straße entwendet worden. Die Geräte waren vor der Verkaufshalle aufgestellt und mit einem Metallgitter umzäunt. Die Geräte haben einen Gesamtwert von 3370 Euro. Da für den Abtransport der Geräte wahrscheinlich ein Fahrzeug genutzt wurde bittet die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Blankenauer Straße festgestellt haben, sich zu melden. /he

