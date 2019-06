Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ehrlicher Finder einer Geldbörse meldet sich bei Bundespolizei

Ebersbach (ots)

Am Nachmittag des 25. Juni 2019 gab ein Bürger aus Sohland eine in Neugersdorf auf der Straße gefundene Geldbörse bei der Bundespolizei in Ebersbach ab. Es befanden sich zwar nur 8 Cent Bargeld darin. Aber der Besitzer freute sich sehr darüber. Befanden sich doch auch seine Personaldokumente, der Führerschein, die Versicherten- und eine Bankkarte darin. (ak)

