Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruch

Geilenkirchen (ots)

Nachdem sie den Schließzylinder der Eingangstür aufgebrochen hatten, konnten unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Heinestraße eindringen. Anschließend wurden die Räume und Behältnisse durchsucht. Die Tat ereignete sich am 14. Februar (Donnerstag) zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr.

Was gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

