BPOLI EBB: Fahranfänger mit Alkohol am Steuer erwischt

Zittau (ots)

Am 23. Juni 2019 waren die Beamten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz in Zittau eingesetzt. Gegen 19:30 Uhr kontrollierten sie einen Opel Corsa und die drei jugendlichen Insassen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 19-jährigen Deutschen.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,15 mg/l und das, obwohl der junge Mann angab, keinen Alkohol getrunken zu haben. Umgerechnet sind dies etwa 0,3 Promille. Eine Überprüfung ergab außerdem, dass er bereits in der Nacht um 02:42 Uhr unter Einfluss von Alkohol mit diesem PKW angehalten wurde.

Der 19-Jährige wurde aufgrund der Trunkenheitsfahrt belehrt und dabei auf die besonderen Vorschriften in der Probezeit hingewiesen. Fahranfänger, die gegen die Null-Promille-Grenze verstoßen, werden neben den Maßnahmen zur Probezeit mit einem Bußgeld in Höhe von 250 Euro sowie einem Punkt in Flensburg konfrontiert. Leisten sich Fahranfänger ein weiteres Vergehen mit Alkohol in der Probezeit, wird die Teilnahme an einer verkehrspsychologischen Beratung empfohlen und eine Verwarnung ausgesprochen.

Der junge Mann gab danach an, dass er vor 4 Stunden ein Bier getrunken habe. Er wurde an die Kollegen des Polizeireviers Zittau-Oberland übergeben, wo eine erneute Alkoholmessung einen Wert von 0,10 mg/l ergab. Die Führerscheinstelle musste hierüber informiert werden.

