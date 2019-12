Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall auf Realparkplatz - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Ludwigshafen (ots)

Gestern Mittag, 02.12.2019, 11.45 Uhr, war ein 58-Jähriger mit seinem weinroten Mazda 3 auf dem Parkplatz in der Prälat-Clair-Straße unterwegs. Bei der Suche nach einem Parkplatz kam ihm in einer Engstelle ein weißer Kleinwagen entgegen. Da die Stelle sehr schmal war, mussten beide Autofahren rangieren. Letztlich gelang es ihnen aneinander vorbeizufahren. Erst heute bemerkte der Mazda - Fahrer einen Schaden an seinem Wagen. Es ist anzunehmen, dass der Schaden beim Rangieren entstand. Die Polizei bittet den Fahrer des weißen Kleinwagens sich zu melden. Im Wagen sollen zum Unfallzeitpunkt ein etwa 60 Jahre altes Ehepaar gesessen haben, der Mann lenkte das Auto.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Sandra Giertzsch

Telefon: 0621-963-1032

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell