POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Emsdetten (ots)

Eine 76-jährige Fahrradfahrerin war am Donnerstagabend (17.10.2019), gegen 20.30 Uhr, von der Kontrastraße auf die Schützenstraße gefahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem PKW einer vorfahrtberechtigten Emsdettenerin, die auf der Schützenstraße fuhr. Die 76-jährige Fahrradfahrerin aus Emsdetten erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die Radfahrerin die "Rechts-vor-Links-Kreuzung" in Richtung Bergstraße überqueren. Der Schaden ihrem Fahrrad wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Der Sachschaden am PKW der 66-jährigen Autofahrerin aus Emsdetten beträgt cirka 500 Euro.

