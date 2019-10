Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Raub auf eine Tankstelle

Lengerich (ots)

Zwei unbekannte Räuber sind am späten Donnerstagabend (17.10.2019) von einem Tankstellengelände an der Tecklenburger Straße geflüchtet. Die beiden Männer, deren Alter auf Anfang 20 geschätzt wird, betraten um 21.52 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. Einer der Täter bedrohte den Angestellten mit einem Messer und forderte ihn auf, sich auf den Boden zu legen. Während einer der Unbekannten beim Opfer blieb, ging der andere zum Thekenbereich, öffnete die Geschäftskasse und entwendet Bargeld daraus. Nach dem Überfall flüchteten die Beiden über die Tecklenburger Straße zum Rosenweg, dort weiter in Richtung Windmühlenstraße. Beschreibungen: Beide waren schwarz gekleidet und ungefähr 180 bis 190 cm groß. Der Kleinere hatte blaue Augen und blonde lockige Haare. Beide Täter hatten ihre Gesichter mit Tüchern bedeckt. Der Tankstellenangestellte blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die auf den Überfall oder die Flucht der Täter aufmerksam geworden sind. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

