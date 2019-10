Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall in Emsdetten

Nordring Straßensperre wurde aufgehoben

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (17.10.), hat es gegen 15.10 Uhr einen schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Nordring (B481)/Sinninger Straße gegeben. Die B481 wurde deshalb in Fahrtrichtung Rheine bis auf weiteres gesperrt.

Die Straßensperre wurde wieder aufgehoben. Der Verkehr läuft störungsfrei.

