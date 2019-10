Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall Sinninger Straße

Emsdetten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Nordring B 481/Sinninger Straße ist am Donnerstagnachmittag (16.10.2019) ein 75-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt worden. Die Emsdettenerin fuhr um 15.10 Uhr mit ihrem Zweirad auf dem Radweg der Sinninger Straße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich war ein 64-jähriger Mann aus Spelle mit einem LKW - Sattelzug die Sinninger Straße, ebenfalls in Richtung Emsdetten unterwegs. Beim Abbiegen des Sattelzuges nach rechts auf die B 481 kam es zum Zusammenstoß mit dem Pedelec der 75-Jährigen. Die Frau stürzte nach der Kollision zu Boden. Die Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Münsteraner Klinikum geflogen. Der Schaden an dem Zweirad wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

