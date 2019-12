Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunken aufgefahren

Ludwigshafen (ots)

Einem 41-Jährigen musste am Montag (02.12.2019) eine Blutprobe entnommen werden, weil er alkoholisiert auf ein Auto auffuhr. Der Mann war gegen 17.45 Uhr auf der Hohenzollernstraße in Richtung Industriestraße unterwegs, als vor ihm eine 36-Jährige mit ihrem Auto an einer Kreuzung bremsen musste. Der 41-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die 36-Jährige leicht verletzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 41-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Er musste anschließend auf eine Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus wurde sein Führerschien sichergestellt. Insgesamt entstanden 1000 Euro Blechschaden.

