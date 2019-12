Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rucksack aus Corsa gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Einen Rucksack entwendeten Unbekannte gestern, 02.12.2019, zwischen 13 Uhr und 14 Uhr, aus einem geparkten Opel Corsa. Die Fahrerin parkte ihren grauen Wagen in der Wollstraße hinter dem Friedhof und besuchte dort eine Beerdigung. Als sie nach einer Stunde zu ihrem Corsa zurückkam, stellte sie fest, dass Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und ihren Rucksack vom Beifahrersitz gestohlen hatten. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat gestern Mittag in der Wollstraße Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Sandra Giertzsch

Telefon: 0621-963-1032

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell