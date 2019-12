Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falscher Polizeibeamter hat keine Chance

Ludwigshafen (ots)

Gegen 11 Uhr, am 02.12.2019, erhielt eine 81-Jährige aus Oggersheim einen Anruf mit unterdrückter Nummer. Am Telefon war ein Mann, der sich als Kriminalpolizist Pascal Lang mit der Rückrufnummer: 0621-679616 ausgab. Er behauptete, dass es am Morgen in der Nachbarschaft zu einem Einbruch mit flüchtigen Tätern gekommen sei, weswegen er die 81-Järhige warnen wollte. Zu ihrer Sicherheit wolle er außerdem wissen, ob sich in ihrem Haus Wertgegenstände befanden und wie hoch ihr Kontoguthaben sei. Die Seniorin durchschaute die miese Masche und legte auf.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

