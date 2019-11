Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Raub festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei 24 und 26 Jahre alte Frauen haben in der Nacht auf Freitag (15.11.2019) offenbar einen 30 Jahre alten Mann an einem Geldautomaten an der Leonhardstraße beraubt. Der 30-Jährige hob gegen 2.10 Uhr mehrere Hundert Euro an dem Geldautomaten ab. Als das Geld aus dem Ausgabefach kam, stieß die eine Tatverdächtige den Mann zur Seite, während die andere das Geld aus dem Fach nahm. Im Anschluss flüchteten sie in eine Gaststätte am Leonhardsplatz, wo alarmierte Polizeibeamte sie festnahmen. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

