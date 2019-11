Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Fahrbahn abgekommen und gegen Ampelmast geprallt

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein 32 Jahre alter Mercedesfahrer ist am Donnerstagabend (14.11.2019) mit seinem Auto an der Haltestelle Ruhbank von der Straße abgekommen und gegen einen Ampelmast geprallt. Der 32-Jährige fuhr gegen 20.45 Uhr in der Kirchheimer Straße Richtung Sillenbuch, als er kurz nach der Mittleren Filderstraße nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Ampelmasten prallte. Nach dem Unfall fing der Mercedes Feuer, dem 32-Jährigen gelang es jedoch mit einem Feuerlöscher die Ausbreitung der Flammen zu verhindern, alarmierte Feuerwehrkräfte löschten den Brand schließlich. Durch den Unfall fiel die Ampelanlage aus, Polizeibeamte regelten daraufhin bis gegen 02.35 Uhr die Kreuzung. Es entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell