Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der Lembecker Straße

Heiden (ots)

In der Nacht zum Mittwoch kam es auf der Lembecker Straße (K55) zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden und Sachschäden in Höhe von 13.000 Euro entstanden. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Borken bog gegen 04.30 Uhr von einer Hofzufahrt nach links auf die Lembecker Straße in Richtung Heiden ab. Dabei stieß er mit dem Wagen eines 26-jährigen Autofahrers aus Heiden zusammen. Dieser war auf der Lembecker Straße von Heiden kommend in Richtung Lembeck unterwegs. Der Wagen des Heideners prallte frontal gegen die Fahrerseite des Borkeners. Rettungskräfte brachten die beiden schwerverletzten Fahrer mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Bocholt und Borken. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell